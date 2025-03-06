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Ракетна атака на готель в Кривому Рогу: кількість загиблих зросла

Ракетна атака на готель в Кривому Рогу: кількість загиблих зросла

Наслідки удару по Кривому Розі. / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

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Пізно ввечері 5 березня російська армія атакувала балістикою готель у житловому кварталі Кривого Рогу на Дніпропетровщині. Кількість загиблих зросла до трьох. 

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Троє людей загинули у Кривому Розі через нічну ракетну атаку — чоловіки та жінка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через атаку росіян відомо про 31 потерпілого, серед яких одна дитина. Більшість поранених госпіталізовані. 14 – у важкому стані. 

Окрім готелю, понівечені 14 багатоквартирних будинків, пошта, майже два десятки авто, заклад культури, 12 магазинів. Рятувальники продовжують розбирати завали.

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