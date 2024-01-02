Ракетна атака на Харків: Терохов розповів про постраждалих та руйнування

У місті є проблеми з подачею води.

Російські війська, 2 січня, атакували Харків. Наразі фахівці встановлюють тип цих ракет. Ймовірно, це були Кинджал або Іскандер-К.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За його даними, постраждав 41 житловий будинок. Одна з ракет влучила у магістральний газопровід.

"На теперішний час виток газу локалізовано. Що стосується теплопостачання, то на сьогодні відключені шість будинків. Фахівці зараз працюють по цих будинках, бо очікуємо на зниження температури", - мовиться у повідомленні.

Крім того, у результаті атаки два будинки зараз без води.

"Розраховуємо до вечора відновити подачу води. По газопостачанню є певні труднощі. Газова служба працює над відновленням подачі газу в окремі будинки", - додав Терехов.

Нагадаємо, внаслідок ракетних ударів по Харкову 2 січня кількість постраждалих зросла до 44, серед них опинилися п’ятеро дітей. Жертвою атаки стала 91-річна жінка.

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