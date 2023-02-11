Ракетна атака на Хмельниччину: що відомо про відключення світла в області

У суботу, 11 лютого, на Хмельниччині не діють погодинні відключення електрики через російський ракетний удар і атаку безпілотниками по критичній інфраструктурі.

Про це повідомили у "Хмельницькобленерго".

Зазначається, що область заживлена за аварійною схемою. Крім того, на розподіл електричної енергії впливають мережеві обмеження.

"Внаслідок вчорашньої масованої атаки в Хмельницькій області не діє графік погодинних відключень. Відключення відбуваються за графіком аварійних відключень", - йдеться у повідомленні.

Наслідки масованої атаки на регіон значні. На ранок 11 лютого вдалося заживити більшість споживачів. Втім, ситуація в області складна. У результаті мережевих обмежень доводиться одночасно знеструмлювати близько 60% споживачів.

"Досі не відновлено розподіл електричної енергії в Південно-Західному районі Хмельницького. Бригади продовжують працювати. Розподіл електричної енергії у цьому районі буде відновлено сьогодні", - наголошують в обленерго.

Енергетики наголошують, що вкотре зазнали руйнувань об’єкти енергетичної інфраструктури області. Наразі енергетикам вдалося заживити об’єкти критичної інфраструктури знеструмлених міст та громад, наголошують у компанії.

Атака на Хмельниччину 10 лютого

У ніч проти п'ятниці близько 4:00 російські окупанти атакували безпілотниками Хмельниччину. Ворог влучив в об'єкт критичної інфраструктури Шепетівського району.

Вже близько 10:00 ворог вдарив ракетами по Хмельницькому. Поцілили в об'єкт критичнї інфраструктури. Місто частково залишилося без електропостачання і води.

Внаслідок російського ракетного обстрілу також було пошкоджено заклад освіти, багатоповерхівки та приватні будинки. Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.