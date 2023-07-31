Ракетна атака на Кривий Ріг: поранено понад пів сотні людей

У Кривому Розі, який російські окупанти обстріляли ракетами зранку 31 липня, зросла кількість потерпілих. Відомо про 53 поранених місцевих мешканців.

Про це під час телемарафону повідомив голова міської військової адміністрації Олександр Вілкул.

За його словами, відомо про 53 поранених людей. Зокрема, троє дітей. Троє поранених перебувають у важкому стані. Загиблих - чотири людини.

Вілкул висловив припущення, до що вечора рятувальники закінчать розбір завалів на зруйнованому навчальному закладі. Натомість роботи на житловій багатоповерхівці триватимуть до ранку.

Нагадаємо, у Кривому Розі під час повітряної тривоги, яка розпочалася о 09:02, пролунали вибухи. В МВС повідомили, окупанти вдарили по місту ракетами. Сталися влучання в навчальний заклад і будинок.

Рятувальні роботи на місці "прильотів. Кількість жертв зростає, загинула дитина. Серед чотирьох загиблих - 10-річна дитина.

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