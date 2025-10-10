Ракетна атака на Кривий Ріг: пошкоджено підприємство, постраждали люди

Російська ракета / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Через ракетну атаку на Кривий Ріг 10 жовтня була пошкоджена будівля одного з приватних підприємств. Постраждали троє людей.

Про це повідомили голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул та очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За даними Вілкула, внаслідок влучання крилатої ракети у Кривому Розі пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури. За попередніми даними, постраждала одна людина, яка отримала акубаротравму.

У Криворізькому районі було поранено 66-річного чоловіка.

«На зараз, на жаль, вже троє постраждалих від ракетного удару. Всі середні. Медики надають їм усю необхідну допомогу», — додав пізніше голова Ради оборони.

Як уточнив Лисак, у Кривому Розі постраждали чоловіки віком 36, 45 і 53 роки. Двох із них госпіталізували у стані середньої тяжкості. У місті пошкоджена будівля одного з приватних підприємств. Виникла пожежа, яку вже ліквідували.

Вілкул зазначив, що у Кривому Розі працюють усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи.

«Електрика є, але ситуація з енергетикою може бути складною — енергетична структура взаємопов’язана і пошкодження в одних регіонах можуть впливати на інші. Тримайте вдома запас води, заряджені гаджети і павербанки. Всі Пункти незламності у місті працюють», — наголосив голова Ради оборони.

Нагадаємо, у ніч проти 10 жовтня російська армія масовано атакувала Дніпропетровську область 60 дронами та ракетами Під ударом опинилася енергетична інфраструктура. Вибухи лунали у Дніпрі, Кам’янському та на Криворіжжі. Зафіксовані пожежі.