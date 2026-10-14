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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Ракетна атака на Київ і Житомир: вночі ворог запустив балістику

Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Робота сил ППО

Робота сил ППО / © Getty Images

У ніч проти 14 жовтня російські війська здійснили ракетну атаку на Київ та Житомир.

Про загрозу удару повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Попередження про ракетну небезпеку надійшло о 04:38.

За даними військових, ворожі ракети прямували в напрямку Києва та Житомира.

Тим часом столичні Telegram-канали повідомляли про численні вибухи в Києві та області.

Повідомляється, що під атакою ворога перебуває енергетична інфраструктура.

Раніше повідомлялося, що у Києві зросла кількість постраждалих унаслідок ракетного удару, якого російські війська завдали ввечері 13 жовтня.

Ми раніше інформували, що Росія атакувала Київ пізно ввечері 13 жовтня. Через це в Деснянському районі є влучання у дев’ятиповерховий будинок.

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