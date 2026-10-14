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Ракетна атака на Київ і Житомир: вночі ворог запустив балістику
Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку.
У ніч проти 14 жовтня російські війська здійснили ракетну атаку на Київ та Житомир.
Про загрозу удару повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Попередження про ракетну небезпеку надійшло о 04:38.
За даними військових, ворожі ракети прямували в напрямку Києва та Житомира.
Тим часом столичні Telegram-канали повідомляли про численні вибухи в Києві та області.
Повідомляється, що під атакою ворога перебуває енергетична інфраструктура.
Раніше повідомлялося, що у Києві зросла кількість постраждалих унаслідок ракетного удару, якого російські війська завдали ввечері 13 жовтня.
Ми раніше інформували, що Росія атакувала Київ пізно ввечері 13 жовтня. Через це в Деснянському районі є влучання у дев’ятиповерховий будинок.