Ракетна атака на Київ і Житомир: вночі ворог запустив балістику

Робота сил ППО / © Getty Images

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У ніч проти 14 жовтня російські війська здійснили ракетну атаку на Київ та Житомир.

Про загрозу удару повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Попередження про ракетну небезпеку надійшло о 04:38.

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За даними військових, ворожі ракети прямували в напрямку Києва та Житомира.

Тим часом столичні Telegram-канали повідомляли про численні вибухи в Києві та області.

Повідомляється, що під атакою ворога перебуває енергетична інфраструктура.

Раніше повідомлялося, що у Києві зросла кількість постраждалих унаслідок ракетного удару, якого російські війська завдали ввечері 13 жовтня.

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Ми раніше інформували, що Росія атакувала Київ пізно ввечері 13 жовтня. Через це в Деснянському районі є влучання у дев’ятиповерховий будинок.

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