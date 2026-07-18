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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
736
Час на прочитання
1 хв

Ракетна атака на Україну, вибухи в окупованому Криму: головні новини ночі 18 липня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Війна в Україні

Війна в Україні / © ТСН

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 18 липня 2026 року:

  • Росія завдала ракетного удару по Одещині Читати далі –>

  • Угорщина знову заблокувала просування України до ЄС — ЗМІ Читати далі –>

  • Російські фермери розорюються через війну проти України — Reuters Читати далі –>

  • У Криму пролунала серія вибухів: повідомляють про атаку дронів Читати далі –>

  • Вночі російські загарбники атакували Україну безпілотниками Читати далі –>

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Дата публікації
Кількість переглядів
736
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