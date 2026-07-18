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- Укрaїнa
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Ракетна атака на Україну, вибухи в окупованому Криму: головні новини ночі 18 липня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 18 липня 2026 року:
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