Ракетна атака по Черкасах: куди намагалися поцілити окупанти

Напередодні зранку, 21 вересня, російські окупаційні війська атакували Черкаси ракетами. Ймовірно, вони були націлені на критичну інфраструктуру. Втім, уламки збитих ракет впали на готель у центрі міста.

Про завершення рятувальної операції в ефірі "Радіо Свобода" розповів керівник Черкаської обласної військової адміністрації Табурець.

Ймовірно, сили РФ атакували місто ракетами класу повітря-земля Х-101, які запускають зі стратегічних бомбардувальників. На готель напередодні впав уламок ракет.

"З високою ймовірністю ракети були націлені на енергетичні об'єкти. В межах Черкаського району такі підстанції є, тому ймовірно, ракети летіли туди", - каже голова ОВА.

Рятувальна операція у місті тривала майже добу. За ніч людей під завалами не знайшли. Внаслідок атаки окупантів 11 людей постраждали. Шість осіб перебувають у лікарні, з них двоє у тяжкому стані.

Нагадаємо, зранку 21 вересня агресорка Росія завдала ракетного удару по Черкасах. Уламки наробили лиха у центральній частині міста. Постраждав готель.

Відомо, що сили ППО на Черкащині збили чотири ракети. В Офісі генерального прокурора повідомили, що розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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