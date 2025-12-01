Ракетна атака по Дніпру: четверо загиблих, багато поранених

Наслідки атаки. Фото: Микола Лукашук, голова ДОР

Доповнено додатковими матеріалами

Російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. Відомо про чотирьох загиблих та 15 постраждалих.

Про це повідомив в.о. очільника ОВА Владислав Гайваненко.

Рятувальна операція триває. За попередніми даними, пошкоджено СТО та інші підприємства. Наразі триває обстеження території.

Раніше повідомлялося, що вибухи у Дніпрі пролунали 1 грудня близько 10:15 під час повітряної тривоги.

Перед тим як пролунали вибухи в Дніпрі, Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Таганрогу та закликали жителів міста сховатися в укриттях.