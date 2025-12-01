ТСН у соціальних мережах

Ракетна атака по Дніпру: четверо загиблих, багато поранених

Окупанти вгатили по Дніпру балістикою під час повітряної тривоги.

Автор публікації
Анастасія Павленко
Наслідки атаки. Фото: Микола Лукашук, голова ДОР

Наслідки атаки. Фото: Микола Лукашук, голова ДОР

Російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. Відомо про чотирьох загиблих та 15 постраждалих.

Про це повідомив в.о. очільника ОВА Владислав Гайваненко.

Рятувальна операція триває. За попередніми даними, пошкоджено СТО та інші підприємства. Наразі триває обстеження території.

Наслідки атаки. Фото: Микола Лукашук, голова ДОР

Наслідки атаки. Фото: Микола Лукашук, голова ДОР

Раніше повідомлялося, що вибухи у Дніпрі пролунали 1 грудня близько 10:15 під час повітряної тривоги.

Перед тим як пролунали вибухи в Дніпрі, Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Таганрогу та закликали жителів міста сховатися в укриттях.

