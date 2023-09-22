Ракетна атака по місту Курахово: фото та відео жахливих руйнувань

У п’ятницю, 22 вересня, МВС України опублікувало нові фото та відео жахливих руйнувань у місті Курахово Донецької області, яке напередодні увечері російські окупанти обстріляли двома ракетами “Іскандер”.

Кадри наслідків терористичної атаки ворога з’явилися у Telegram-каналі відомства.

Правоохоронці повідомили, що внаслідок атаки поранено 15 цивільних осіб віком від 43 до 77 років. Серед них - 6 жінок та 9 чоловіків.

Також зазнав травм співробітник відділу поліції Курахового.

Усіх постраждалих госпіталізували.

Прямим влучанням ракети зруйновано двоповерховий будинок. Загалом пошкоджено 23 багатоквартирних будинки, школа, два магазини, трансформатор, гаражі, 8 автомобілів.

На місці обстрілу перебуває керівництво поліції Донецької області, працюють вибухотехніки, слідчі, криміналісти, оперативники, парамедики та всі профільні служби. Фахівці комунальних служб розпочали роботи з усунення наслідків обстрілу.

За зібраними поліцією матеріалами розпочато досудове розслідування за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

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