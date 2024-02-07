Ракетна атака по Україні: в якому стані енергосистема, де немає світла

Окрім Києва та Харкова, є нові пошкодження внаслідок обстрілів у мережах Дніпропетровської, Донецької, Миколаївської областей.

​Російська ракетна атака вранці 7 лютого не завдала критичних наслідків для стабільної роботи енергосистеми України. Водночас через пошкодження електромереж є знеструмлення в Києві та Харкові.

Про це повідомили в "Укренерго".

Через пошкодження внаслідок ракетної атаки двох високовольтних ліній 110 кВ місцевих електромереж у Києві знеструмлено 19 400 споживачів, заклади охорони здоров’я. Тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергоживлення обіцяють відновити протягом трьох-чотирьох годин.

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У Харкові через пошкодження мереж "Харківобленерго" знеструмлено близько 1000 споживачів.

Високовольтні лінії електропередачі "Укренерго" працюють в нормальному режимі.

Окрім того, ввечері 6 лютого росіяни знову обстріляли підстанцію "Укренерго" у прифронтовому районі на сході. Внаслідок ракетного та артилерійського обстрілів є пошкодження в мережах "Харківобленерго" та прифронтових регіонах. Також є нові пошкодження внаслідок обстрілів у мережах Дніпропетровської, Донецької, Миколаївської областей.

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У зв’язку з погодними умовами на ранок 7 лютого знеструмлено 14 населених пунктів Волинської області.

З технічних причин є відключення електроенергії в Кіровоградській області.

Нагадаємо, в Києві уламками збитої ракети були пошкоджені дві високовольтних лінії. Частина споживачів у Дніпровському районі міста залишилася без електропостачання.

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