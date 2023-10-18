Ракетна атака по Запоріжжю: момент удару потрапив на відео

Момент ракетного удару, завданого уночі 18 жовтня російськими військами по місту Запоріжжя, потрапив на відео камер спостереження.

Кадри з місця ракетного обстрілу опублікувала пресслужба поліції Запоріжжя.

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Після масованого ракетного обстрілу міста із ЗРК С-300 відомо про двох загиблих і трьох травмованих. Долю ще трьох жителів будинку, в який влучила російська ракета, встановлюють правоохоронці та рятувальники.

Окрім багатоповерхівки, пошкоджені поруч розташовані житлові будинки і автівки, територію промислових об’єктів, домоволодіння.

Поліцейські та співробітники СБУ задокументували цей воєнний злочин військовослужбовців РФ.

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