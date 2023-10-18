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Ракетна атака по Запоріжжю: момент удару потрапив на відео

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Ракетна атака по Запоріжжю: момент удару потрапив на відео

Зруйнований російською ракетою будинок у Запоріжжі / Фото: МВС

У Запоріжжі тривають пошуково-рятувальні роботи після ракетного удару окупантів.

Момент ракетного удару, завданого уночі 18 жовтня російськими військами по місту Запоріжжя, потрапив на відео камер спостереження.

Кадри з місця ракетного обстрілу опублікувала пресслужба поліції Запоріжжя.   

Після масованого ракетного обстрілу міста із ЗРК С-300 відомо про двох загиблих і трьох травмованих. Долю ще трьох жителів будинку, в який влучила російська ракета, встановлюють правоохоронці та рятувальники. 

Окрім багатоповерхівки, пошкоджені поруч розташовані житлові будинки і автівки, територію промислових об’єктів, домоволодіння. 

Поліцейські та співробітники СБУ задокументували цей воєнний злочин військовослужбовців РФ. 

Нагадаємо, одна з шести випущених по Запоріжжю російських ракет влучила у багатоповерховий будинок.

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Дата публікації
Перегляди
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