Ракетна атака по Запоріжжю: перші деталі
Зрання у Запоріжжі лунали вибухи - окупанти вгатили ракетами. Є постраждалі.
Сьогодні, 18 серпня, окупанти завдали двох ударів по Запоріжжю, намагаючись вразити об’єкти критичної інфраструктури міста.
Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.
«Шістеро людей, з них двоє в тяжкому стані ушпиталені до медичних закладів Запоріжжя. Це постраждалі внаслідок атаки на обласний центр. Кількість людей, яким знадобилася допомога лікарів, збільшується», — уточнив він.
У Повітряних силах попереджали про загрозу балістики з Криму.
Нагадаємо, росіяни близько 5 ранку атакували Харків дронами. Один з ударів припав по багатоповерховому житловому будинку в Індустріальному районі міста — обвалилися перекриття і люди опинилися під завалами.
За останніми даними, відомо про п’ятьох загиблих, серед яких півторарічна дівчинка, тіло якої дістали з-під завалів.
У Повітряних силах України повідомили, що в ніч проти 18 серпня російські війська випустили по Україні 4 балістичні ракети «Іскандер-М» та 140 безпілотників різних видів.