Ракетна атака РФ по Кривому Розі: багато загиблих та поранених

На місці "прильотів" працюють усі аварійні, комунальні та медичні підрозділи.

Вдень 8 липня Росія масовано атакувала ракетами Кривий Ріг. Станом на 11:50 відомо про 10 загиблих та 31 пораненого.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Вілкул.

"Декілька влучань. У тому числі – по адміністративній будівлі промислового підприємства. Триває ліквідація наслідків Попередньо, 10 загиблих, 31 поранений вже перебуває в лікарні, з них – 10 тяжких", – йдеться у його дописі.

За його словами, на місцях "прильотів" працюють усі аварійні, комунальні та медичні підрозділи.

Нагадаємо, під час тривоги 8 липня у Кривому Розі пролунали вибухи. За інформацією ЗМІ, перші вибухи в місті сталися близько 10:00, згодом – близько 10:45.

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