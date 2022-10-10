Ракетна атака російськими окупантами Києва: в Мережі з'явилися відео перших "прильотів" по місту

Сьогодні, 10 жовтня, російські окупанти завдали масованого ракетного обстрілу по Україні. Обстріляно найбільші міста України.

Відео "прильотів" по українські столиці з'явилися в Мережі.

Столиця України сьогодні, 10 жовтня, опинилася під атаками російських терористів. Ракети уразили об‘єкти в Шевченківському та Солом‘янському районах Києва.

Центральні вулиці столиці перекриті, працюють рятувальні служби.

Одна з ракет впала в Шевченківському районі поблизу пам'ятника Грушевському. На місці падіння сталася пожежа, влучено в автомобілі, які їхали дорогою. Є загиблі та поранені.