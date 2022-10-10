Ракетна атака російськими окупантами Києва: в Мережі з'явилися відео перших "прильотів" по місту

Росіяни атакували українську столицю ракетами.
Сьогодні, 10 жовтня, російські окупанти завдали масованого ракетного обстрілу по Україні. Обстріляно найбільші міста України.
Відео "прильотів" по українські столиці з'явилися в Мережі.
Столиця України сьогодні, 10 жовтня, опинилася під атаками російських терористів. Ракети уразили об‘єкти в Шевченківському та Солом‘янському районах Києва.
Центральні вулиці столиці перекриті, працюють рятувальні служби.
Одна з ракет впала в Шевченківському районі поблизу пам'ятника Грушевському. На місці падіння сталася пожежа, влучено в автомобілі, які їхали дорогою. Є загиблі та поранені.
Нагадаємо, що вранці, 10 жовтня, Росія обстріляла ракетами найбільші міста України. Обстрілів зазнали Запоріжжя, Дніпро, Київ, Хмельницький, Львів, Тернопіль.