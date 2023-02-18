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Ракетна атака в Україні: у кількох областях та Києві застосовують екстрені відключення світла

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Ракетна атака в Україні: у кількох областях та Києві застосовують екстрені відключення світла

Фото: Associated Press

Наголошується, що такий крок вимушений.

У суботу, 18 лютого, через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла.

Про це повідомили у ДТЕК.

"Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі",  - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 18 лютого в Україні була оголошена повітряна тривогаТривогу почали оголошувати о 08:25 - з Херсонської області.

У Хмельницькому під час повітряної тривоги прогриміли два вибухи.

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Дата публікації
Перегляди
6011
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