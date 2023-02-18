Ракетна атака в Україні: у кількох областях та Києві застосовують екстрені відключення світла

Наголошується, що такий крок вимушений.
У суботу, 18 лютого, через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла.
Про це повідомили у ДТЕК.
"Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 18 лютого в Україні була оголошена повітряна тривога. Тривогу почали оголошувати о 08:25 - з Херсонської області.
У Хмельницькому під час повітряної тривоги прогриміли два вибухи.
Читайте також:
- Єрмак закликає не ігнорувати повітряну тривогу
- Кім повідомив про запуск ракет з Чорного моря
- Втрати армії РФ перевалили за 142 тисячі: за добу ЗСУ ліквідували понад тисячу солдатів