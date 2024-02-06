Ракетна небезпека: Гуменюк оцінила дії та наміри ворога

Ворог може готуватися до нових ударів.

Росіяни застосовують точкові ракетні атаки. Ймовірно, вони намагаються перевірити готовність наших систем ППО.

Про це в ефірі телемарафону сказала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

Вчора, 5 лютого, ворог застосував точкову ракетну атаку там, де зміг застосувати тактичну авіацію. З акваторії Чорного моря по Миколаївщині була випущена ракета типу Х-59. Цілком ймовірно, каже речниця, що це така розвідка боєм, намагання перевірити готовність систем протиповітряної оборони.

"Ми бачимо, що загальна пауза, яку ворог витримує між масованими ракетними атаками, вже досить виважена, це може свідчити про підготовку наступних атак", – каже Гуменюк.

Але і в цих проміжках такі точкові атаки, наголошує вона, є ознакою ворожого тероризму. Росіяни застосовують ракетні удари по різних напрямках, виявляючи системи протиповітряної оборони й намагаючись прокласти маршрути наступних ударів.

Нагадаємо, загарбники вдарили по готелю на Харківщині. На жаль, загинуло немовля.

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