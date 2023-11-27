Ракетна небезпека охопила кілька українських областей: потурбуйтеся про себе

У ніч проти 27 листопада удруге за темний період доби була оголошена повітряна тривога у кількох українських областях.

Зокрема, сирени пролунали у Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Луганській областях та автономній республіці Крим.

Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах заявили про ризик ракетної небезпеки.

А моніторингові канали повідомили про пуск ракети на Кривий Ріг, хоча пізніше уточнили, що це був маневр ворога.

Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги. Потурбуйтеся про власну безпеку.

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