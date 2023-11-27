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Ракетна небезпека охопила кілька українських областей: потурбуйтеся про себе

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Ракетна небезпека охопила кілька українських областей: потурбуйтеся про себе

Сирена лунала у кількох областях / Фото: pixabay.com

Триває чергова тривожна ніч для українців.

У ніч проти 27 листопада удруге за темний період доби була оголошена повітряна тривога у кількох українських областях.

Зокрема, сирени пролунали у Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Луганській областях та автономній республіці Крим.

Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах заявили про ризик ракетної небезпеки. 

А моніторингові канали повідомили про пуск ракети на Кривий Ріг, хоча пізніше уточнили, що це був маневр ворога. 

Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги. Потурбуйтеся про власну безпеку. 

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Перегляди
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