Ракетна небезпека охопила кілька українських областей: потурбуйтеся про себе

Триває чергова тривожна ніч для українців.
У ніч проти 27 листопада удруге за темний період доби була оголошена повітряна тривога у кількох українських областях.
Зокрема, сирени пролунали у Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Луганській областях та автономній республіці Крим.
Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах заявили про ризик ракетної небезпеки.
А моніторингові канали повідомили про пуск ракети на Кривий Ріг, хоча пізніше уточнили, що це був маневр ворога.
Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги. Потурбуйтеся про власну безпеку.
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