Ракетна небезпека: по всій території України оголошена повітряна тривога:

Увечері 26 квітня по всій території України оголошена повітряна тривога.

У Повітряних силах повідомили, про запуск крилатих ракет у напрямку Білої Церкви, Хмельниччини, Вінниччини та Тернопільщини. Також повідомляється про зліт Міг-31 та загрозу пусків "Кинджалів".

Нагадаємо, пес дивом вижив після удару по Дергачах під Харковом. Авіабомба влучила зовсім поруч.

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