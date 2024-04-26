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Ракетна небезпека: по всій території України оголошена повітряна тривога:

Ракетна небезпека: по всій території України оголошена повітряна тривога:

Українців закликали не ігнорувати повітряні тривоги / Фото: ТСН.ua

Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги.

Увечері 26 квітня по всій території України оголошена повітряна тривога.

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У Повітряних силах повідомили, про запуск крилатих ракет у напрямку Білої Церкви, Хмельниччини, Вінниччини та Тернопільщини. Також повідомляється про  зліт Міг-31 та загрозу пусків "Кинджалів".

Нагадаємо, пес дивом вижив після удару по Дергачах під Харковом. Авіабомба влучила зовсім поруч.

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