Ракетна небезпека: Рада скасувала засідання, інші органи державної влади також не працюють 

Сьогоднішнє засідання Верховної Ради України скасували через ймовірну загрозу обстрілу урядового кварталу. Місцевих жителів і працівників офісів, розташованих поруч, також попереджали про небезпеку.

Про це заявили депутати з різних фракцій у коментарі "Суспільному".

За словами нардепа від "Слуги народу" Микити Потураєва, існує підвищена загроза ракетної атаки. Тому важливо було зменшити кількість людей у потенційно небезпечній зоні, наголосив він.

"Не тільки було ухвалене рішення про скасування засідання, але й всі служби Ради і секретаріати комітетів сьогодні не працюють. Мінімізовано кількість людей у Кабміні, ОПУ та інших державних органах в тому районі. Рішення ухвалювали органи, відповідальні про безпеку відповідно до розвідувальної інформації про загрозу ракетного удару по цьому районі. Посилені безпекові заходи стосуються не тільки Ради, а й усіх, хто там працює і живе", - розповів Потураєв.

Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк підтвердив слова свого колеги про те, що сьогоднішнє засідання скасували через наявність інформації про ймовірність обстрілів.

"Це не означає, що вони будуть, просто є таке попередження, і, оскільки нічого важливого не було заплановано на п'ятницю, то перенесли на наступний пленарний тиждень. Хоч хтось вважає Раду центром прийняття рішень", - наголосив депутат.