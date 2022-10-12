Ракетна небезпека: ворог атакував Запоріжжя

У ніч проти 12 жовтня у Запоріжжі прозвучали вибухи.

У Запоріжжі чути вибухи. Про це повідомляються місцеві у соціальних мережах.

"Увага‼️ Ракетна небезпека. Всі в укриття. Бережіть себе!", - додав у повідомленні очільник Запорізької ОДА Олександр Старух.

"Окупант атакував ракетами обласний центр. Інформація щодо руйнувань і постраждалих з’ясовується. Знаходитесь в укриттях! Є небезпека повторних атак!", - за деякий час додав посадовець.

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Обстріл Запоріжжя

Під ранок 11 жовтня 2022 року Росія знову вдарила по Запоріжжю. Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури. Пізніше стало відомо, що окупанти пошкодили освітній та медичний заклади. А загалом РФ атакувала Запоріжжя 12 ракетами.

Після опівночі 10 жовтня ворог знову атакував Запоріжжя. Було зафіксовано близько 10 прильотів. Людей закликали перебувати в укриттях.

Раніше кількість жертв попередньо обстрілу зросла до 14 осіб. Розбір завалів досі триває. Понад 70 людей поранені, серед них 11 дітей. Усім їм надається належна допомога. Російська армія випустила по Запоріжжю 12 ракет, майже всі влучили у житлові будинки.

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