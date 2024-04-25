Ракетна небезпека: Україну охопила масштабна повітряна тривога

Зафіксовано зліт МіГ-31К — у Повітряних силах просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та прямувати до укриттів.
У четвер, 25 квітня, Україну охопила масштабна повітряна тривога. Існує ракетна загроза.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
"Увага! Ракетна небезпека по всій території України через зліт МіГ-31К!" — йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.
Людей закликають прямувати до укриттів.
Варто наголосити, що це вже четверта повітряна тривога за день.
Читайте провідні новини дня: