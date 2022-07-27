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Ракетні атаки на українські міста та обстріл мосту в Херсоні: головні новини ночі 27 липня

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Ракетні атаки на українські міста та обстріл мосту в Херсоні: головні новини ночі 27 липня

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 27 липня: 

  • Місцеві жителі повідомляють, що вибухи лунали в районі Антонівського мосту. Також у місті було чути постріли. Читати далі –>
  • Військовий експерт Олег Жданов прокоментував ймовірне знищення або виведення з ладу Антонівського моста в окупованому Херсоні. Читати далі –>
  • У Мережі місцеві пабліки демонструють момент нібито прильоту по Антонівському мосту. За їхньою інформацією, попередньо третього прольоту з боку правого берега немає. Читати далі –>
  • У Миколаєві було чутно вибухи. В області була оголошена повітряна тривога. Читати далі –>
  • Три потужних вибухи пролунали у Харкові під час повітряної тривоги. Серія з ще щонайменше трьох вибухів пролунала поза межами міста. Читати далі –>

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