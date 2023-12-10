Ракетні атаки по Україні взимку: експерт спрогнозував, чого очікувати від окупантів

Росія продовжує завдавати ворожих атак по Україні. Проте, визначитися з цілями останнього удару противника досить складно.

Про це розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук в ефірі телемарафону.

Останніми місяцями росіяни найбільше цілили по аеропортах України.

"Старокостянтинів, Хмельницький, Миргород, українські порти Одеського регіону. Це основні, куди найбільше спрямовувалося ракет і "Шахедів". Швидше за все, в листопаді-грудні вони змінюють тактику. Про це свідчить і більша кількість застосування ракет. Можливо, це вже початок чергової атаки на нашу критичну інфраструктуру", - розповів він.

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Експерт додає, що росіянам доведеться вигадувати щось новеньке, тому що тактика ракетних ударів, яку вони мали минулого року, цього року не спрацьовує", - йдеться в повідомленні.

Додамо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що Росія може повторити удари крилатими ракетами зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС по Україні – окупанти тримали паузу понад два місяці і, ймовірно, накопичували ракети.

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