"Ракетні атаки посиляться": Селезньов озвучив нові цілі окупантів

Окупаційні війська активізувалися на тлі ухваленої Палатою представників США допомоги Україні.

Військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов прокоментував плани ворога в ефірі Radio NV.

За його словами, росіяни здійснили низку ракетних атак по залізничних вузлах, зокрема в районі Павлограда та в районі Синельникового.

"Там знаходяться величезні залізничні хаби, які зокрема використовуються українськими Силами оборони. Це відкрита інформація, і ворог її знає. Однак Україна має досить розгалужену мережу залізничного сполучення, тому знайдуться можливості доставити необхідне озброєння і боєприпаси для військових, впевнений Селезньов", - мовиться у повідомленні.

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Однак те, що в найближчій перспективі українська залізнична інфраструктура буде потерпати від ворожих ракетних та дронових атак, це очевидно.

"Так само будуть під впливом ворожих ракет, ймовірно, електростанції, які забезпечують тяговою електрикою відповідні мережі нашого залізничного сполучення. Звісно, що в зоні ураження можуть знаходитись наші мости через Дніпро й через інші великі річки на території нашої країни", - сказав він.

Крім того, командувач Нацгвардії Олександр Півненко розповів, чи дійсно окупаційна армія Росії може захопити Харків.

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