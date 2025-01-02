Ракетні дрони у Чорному морі знищили два гелікоптери РФ: деталі від ГУР

У Чорному морі біля тимчасово окупованого Криму 31 грудня 2024 року спецпризначенці підрозділу Group 13 провели блискучу операцію проти ворога. Так, за допомогою оснащених ракетами морських дронів Magura V5 було знищено два російські гелікоптери Мі-8.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

За попередньою інформацією, екіпажі вказаних ворожих бортів також ліквідовані.

"Ще один російський вертоліт зазнав вогневого ураження та підбитим зміг приземлитись", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Z-канали повідомляють про знищення над Чорним морем одразу двох російських вертольотів Мі-8 з екіпажами.

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