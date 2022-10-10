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Ракетні обстріли Києва: в Укрзалізниці повідомили, чи працює залізничний вокзал в Києві

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Ракетні обстріли Києва: в Укрзалізниці повідомили, чи працює залізничний вокзал в Києві

Фото: Tania Dovgan

Через ранкові обстріли Києва ушкоджень зазнав залізничний вокзал.

В результаті обстрілу Києва вранці сьогодні, 10 жовтня, було пошкоджено залізничний вокзал. Тим не менш, він працює і далі.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

"Вибуховою хвилею пошкоджено вікна будівлі центрального вокзалу у Києві, проте вокзал працює, висадка та посадка на поїзди проводиться через західний та східний підземні переходи, які водночас виконують роль укриття. Вмикаємо залізні нерви і продовжуємо рух", - йдеться в повідомленні УЗ.

Нагадаємо, що у Києві ракети поцілили у Шевченківський та Солом'янський райони міста.  Внаслідок російських обстрілів в Україні є загиблі та поранені.

У Дніпрі після масового ракетного удару РФ є загиблі та поранені. На місцях ударів працюють екстрені служби.

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Перегляди
6746
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