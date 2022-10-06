Ракетні обстріли міст, травмовані діти та збиті дрони-камікадзе: як минула доба в регіонах України

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Чернігівщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині.

Про ситуацію з обстрілами в регіонах України повідомили в Офісі президента.

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Хмельниччина: сьогодні зранку в Шепетівському районі області зафіксовано вибухи двох ракет, випущених РФ з літаків, які перебували у повітряному просторі Білорусі. Одна ракета впала поряд з інфраструктурним об'єктом. Руйнувань інфраструктури та пожеж немає. Інша - на пустир.

За попередньою інформацією, внаслідок падіння ракети зафіксовані незначні пошкодження деяких з навколишніх будинків. Загиблих та постраждалих немає. На місці працюють відповідні служби.

Запорізька: російські окупанти атакували Запоріжжя 7 ракетами. Вцілено в житлові квартали в центрі міста. Серйозних руйнувань зазнали житлові будинки. Під завалами люди. В розбиранні завалів задіяні усі служби. Попередньо щодо постраждалих внаслідок ворожої атаки: одна людина загинула. Ще одна померла в машині швидкої допомоги. Під завалами будинків перебувають щонайменше 5 людей. Багато людей врятовано. Серед них — трирічна дівчинка, дитину ушпиталено. На місці подій триває рятувальна операція.

Одеська: вночі російські окупаційні війська атакували Одещину безпілотниками-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва. Дев’ять дронів-камікадзе знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь".

Дніпропетровщина: усю ніч ворог з РСЗВ обстрілював Нікопольський район. У Нікополі пошкоджені до 10 приватних будинків, підприємство і лінії електропередач. У Мирівській громаді понівечені кілька приватних будинків та господарських споруд. У Марганецькій громаді масштаби руйнувань уточнюються. За попередніми даними, всюди минулося без постраждалих.

Харківщина: вночі окупанти завдали кілька ударів про промислових об‘єктах Основ’янського району Харкова. Попередньо, — росіяни застосували дрони-камікадзе. На місці "прильотів" виникли пожежі, є часткові руйновання нежитлових будівель. Постраждалих немає.

Також окупанти обстрілювали Куп’янський та Вовчанський райони, а також населені пункти Богодухівського, Харківського районів: Уди, Ветеринарне, Стрілечу, Красне та ін. За інформацією медиків, потягом доби по області госпіталізували 3 чоловіків, які зазнали поранень внаслідок обстрілів у Куп’янському районі.

Луганщина: в області звільнено 6 населених пунктів. Авіація Сил оборони України завдала понад 15 ударів по ворогу. Підтверджено ураження 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 4 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, збито 9 ворожих БпЛА.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 2 пункти управління, 14 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, а також 8 інших важливих об’єктів ворога. Відбиті атаки росіян в районах населених пунктів Виїмка, Соледар, Одрадівка, Бахмутське, Бахмут, Красногорівка, Майорськ та Новомихайлівка. По позиціях наших бійців ворог завдав 14 артилерійських та мінометних обстрілів та завдав один авіаудар.

Донеччина: протягом ночі зафіксовано обстріли м. Сіверськ, с.Парасковіівка Соледарської ТГ. Пошкоджено два приватних будинка, постраждалих немає. Від п'ятої ранку розпочалися активні бойові дії в районі селища Водяне, сіл Первомайське і Кам'янка. В результаті інтенсивного нічного обстрілу позицій та території Торецької громади магнієвими касетами відбулось займання будинку в селищі Курдюмівка, пошкоджено декілька приватних будинків.

Зранку був здійснений ворожий обстріл с. Диліївка Костянтинівської громади. Пошкоджень зазнали житлові будинки та лінія електропередач. На деокупованих територіях Святогірської та Лиманської громад розпочали видачу гуманітарної та матеріальної допомоги, виплату пенсій. За добу на Донеччині — 14 загиблих, 3 поранених.

Миколаївщина: вночі ворог вчергове атакував безпілотниками-камікадзе "Shahed-136" південь країни. На Миколаївщині силами ППО знищено 7 дронів-камікадзе. Вчора, 5 жовтня, ввечері і сьогодні, 6 жовтня, зранку, були обстріли околиць населеного пункту Березнегуватської громади, сьогодні зранку. Постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

Херсонщина: ситуація на Херсонщині залишається надзвичайно складною, тривають активні бойові дії. ЗСУ звільнили від російських загарбників Нововоскресенське, Новогригорівку та Петропавлівку Бериславського району. Триває розмінування території Заградівки Кочубеївської ТГ. Звільнене село все ще обстрілюють російські війська з "Ураганів" та "Смерчів". Правоохоронці перевіряють усю територію, знешкоджують міни та розтяжки. У Білозерській громаді через ворожі обстріли знищено майно та будівлі фермерського господарства, а також фруктові сади.

У телеграм-каналі так званого "міністерства освіти і науки Херсонської області" оприлюднено наказ про початок канікул для учнів від 6 до 21 жовтня на окупованих територіях через обстріли.

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