Ракетні обстріли Одещини та штурми на Луганщині: яка ситуація у регіонах станом на ранок 19 липня

Минулої доби масованого ракетного обстрілу зазнала Одещина, а на Луганщині окупанти намагаються штурмувати на 4-х напрямках.

Про це йдеться в оперативному зведенні з регіонів.

Також читайте Окупанти одночасно штурмували чотири напрямки: Гайдай розповів про успіхи ЗСУ у Луганській області

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Вінничині, Полтавщині, Чернігівщині, Житомирщині та Київщині.

Одещина

Вночі ворог випустив 7 крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря на територію Одеської області. Одну збила ППО, 6 — влучили по мирному селу.

Внаслідок влучання сталося руйнування і загоряння кількох приватних будинків та надвірних споруд. Пошкодження отримали ще кілька приватних садиб, автівки, школа, будинок культури.

Постраждало 6 людей, серед яких 1 дитина. Пожежу оперативно ліквідовано. Інші наслідки з’ясовуються.

Сумщина

Цієї ночі окупанти з мінометів обстріляли Краснопільську та Миропільську громади Сумської області. Попередньо − без жертв і руйнувань. Минулої доби росіяни знову обстрілювали території області. Били по Глухівській, Шалигинській, Білопільській, Хотіньській, Миропільській, Есманьській громадах. За день ворог випустив понад 150 мін та снарядів.

Дніпропетровщина

Минулої доби ворог обстріляв Нікопольський та Криворізький райони. У Нікополі — руйнування на двох промислових підприємствах. Вибухи спричинили там пожежі. Їх уже загасили. Пошкоджені кілька приватних будинків. Людей не зачепило. У Криворізькому районі обстріляли Зеленодольську громаду. Без руйнувань та постраждалих. Детальна інформація уточнюється.

Харківщина

По Харкову вночі обстрілів не зафіксували. Вночі в с. Коробочкіно Чугуївського району в результаті обстрілу на території приватного домоволодіння сталося загоряння.

Під ранок окупанти ракетами обстріляли Чугуївський район, а саме с. Башкирівка у лісі. Підтверджено одне влучання. Пожежі не було. Внаслідок нічних обстрілів постраждалих немає.

Зранку через обстріл у Циркунах постраждала 1 цивільна особа.

Луганщина

Росіяни намагалися вести штурм одночасно за чотирма напрямками. Верхньокам’янське атакували і з боку Лисичанського нафтопереробного заводу, і з району Золотарівки. Звідти ж хотіли просунутися в бік Донеччини. Також російські окупанти намагалися покращити своє тактичне положення поблизу Білогорівки. Кілька штурмів ЗСУ відбили, подекуди бойові дії тривають. По Верхньокам’янському ворог завдав ще й авіаудару. Усього по наших позиціях завдано 4 ракетні удари, 2 авіаудари та здійснено 11 артобстрілів.

Донеччина

Під вогнем ворожої артилерії опинилися Авдіївка (житловий сектор, АКХЗ), Соледар (житловий сектор), Бахмут (житловий сектор). Вночі і зранку окупанти завдали два ракетні удари по Торецьку, обстріляли промзону Краматорська і Курахового та селище Новоукраїнка. Інформації щодо загиблих і поранених поки що не надходило. Область залишається без газу і частково без води й електрики. Евакуація населення триває. За добу — одна людина загинула, двоє поранених цивільних.

Миколаївщина

Вчора ввечері окупанти обстріляли касетними снарядами Корабельний район Миколаєва. Загалом поцілили у приватний сектор – пошкоджено вікна і дах у приватних будинках. Поранень зазнали жінка і чоловік. Вчора приблизно о 23:50 обстрілів зазнала Широківська громада. Влучання були за межами населених пунктів.

Тривають обстріли с. Широке. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється. Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. За попередньою інформацією є пошкоджені житлові будинки, об‘єкти інфраструктури та господарські об‘єкти. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Херсонщина

Тривають активні бойові дії у Бериславському та Каховському районах. Через постійні обстріли на території Херсонщини щодня горять ліси та поля. Лише за минулий тиждень рятувальники загасили 54 пожежі в екосистемах. Ситуація в області напружена.

Нагадаємо, що на Донеччині окупанти роблять спроби просунутися на Бахмутському напрямку. Минулої доби загарбники атакували в районах Семигір’я, Вершини, Покровського та території Вуглегірської ТЕС. Бійці ЗСУ успішно відбили всі ці штурми.

Читайте також: