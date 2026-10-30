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- Укрaїнa
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Ракетні обстріли України, дрони знову паралізували Москву: головні новини ночі 30 жовтня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 30 жовтня 2026 року:
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Росія вдарила по промисловому підприємству на Полтавщині: що відомо про атаку Читати далі –>
Москва без авіасполучення: через атаку БпЛА закрили всі аеропорти Читати далі –>
Росія атакувала Україну балістичною ракетою: в одному з регіонів пролунали вибухи Читати далі –>
Вночі російські загарбники атакували Україну ударними безпілотниками Читати далі –>
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