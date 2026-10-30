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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2084
Час на прочитання
1 хв

Ракетні обстріли України, дрони знову паралізували Москву: головні новини ночі 30 жовтня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Робота сил ППО

Робота сил ППО / © Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 30 жовтня 2026 року:

  • Ворог зранку запустив крилаті ракети по Україні: що відомо Читати далі –>

  • Росія вдарила по промисловому підприємству на Полтавщині: що відомо про атаку Читати далі –>

  • Москва без авіасполучення: через атаку БпЛА закрили всі аеропорти Читати далі –>

  • Росія атакувала Україну балістичною ракетою: в одному з регіонів пролунали вибухи Читати далі –>

  • Вночі російські загарбники атакували Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

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