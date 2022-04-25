Ракетні удари, обстріли з "Ураганів" та пожежі: ситуація в регіонах України станом на 25 квітня

Ракетні удари, обстріли з "Ураганів" та пожежі: ситуація в регіонах України станом на 25 квітня

Ніч у 17 українських областях минула відносно спокійно.

На Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Київщині, Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Сумщині та Чернігівщині ця ніч була більш-менш спокійною і без вибухів.

Про це повідомляють у ДСНС України.

Полтавщина: вчора ввечері, 24 квітня, 9 ракет ударили по Кременчуцькому НПЗ і Кременчуцькій ТЕЦ. В результаті обстрілу одна людина загинула та 7 отримали травми. Всі пожежі локалізовані. Майже всі райони міста —без гарячої води.

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На Дніпропетровщині кілька повітряних тривог за ніч. Опівночі окупанти обстріляли з "Ураганів" Широківську громаду, що межує з Херсонщиною. Потрапили по околицях. Попередньо, ніхто не постраждав.

Харків: обстріли із артилерії крайніх житлових кварталів міста вночі продовжилися. Інформація про постраждалих ще уточнюється, на ранок відомо про одного постраждалого. По області на Великдень протягом дня бути активні обстріли Чугуєва, Золочева та населених пунктів районів.

Протягом доби по області 2 людини загинули, 11 поранені.

Луганщина: вся область — під потужними обстрілами росіян. Згоріли 3 багатоповерхівки та 4 приватних будинки. Через ворожий вогонь потрапили в ДТП або зайнялися декілька автомобілів, зокрема вантажних. Російська армія вже втретє влучила в нафтопереробний завод в Лисичанську.

Донеччина: окупанти обстріляли кілька населених пунктів вздовж лінії розмежування. Як наслідок — 5 загиблих цивільних, серед яких - двоє дітей. З ночі обстріли тривають у Мар'їнській ТГ, Торецькій, поблизу Авдіївки і Лиману. На ранок відомо про щонайменше одного загиблого та 4 поранених цивільних — у Лимані, у селищах Шандриголове і Середнє. Маріуполь: без змін. Місто в блокаді. Українські військові утоимують "Азовсталь".

Херсонщина: росіяни здійснюють обстріл населених пунктів області та в бік сусідніх областей. Херсонщина — на межі гуманітарної катастрофи.

Миколаївська: обстріл с.Шевченкове, в результаті якого сталася пожежа приватних господарських будівель в данному селі.

Нагадаємо, що у Миколаївській та Херсонській областях ворог продовжує вести оборонні дії на тимчасово окупованих територіях, а також веде артилерійсько-мінометні обстріли по населеним пунктам.

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