Ракетні удари по Чернігову: кількість загиблих стрімко зростає

У Чернігові стрімко зросла кількість загиблих внаслідок ракетних ударів армії РФ зранку 17 квітня. Спочатку повідомлялося про чотирьох жертв.

Нові цифри про жертв атаки російської армії повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

"11 загиблих, 22 травмованих станом на зараз (11:35 - Ред.). Маємо заяви про щонайменше трьох безвісти зниклих. Під завалами - ще люди. Триває пошуково-рятувальна операція.



За його словами, серед загиблих внаслідок російського обстрілу - 25-річна лейтенантка поліції. Жінка жила в сусідньому будинку, перебувала вдома на лікарняному. Вона отримала смертельне осколкове поранення.

Пошуково-рятувальна операція на місці ударі РФ триває.

Зауважимо, що в.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако повідомляв, що станом на 10:40 було відомо про 8 загиблих та 18 постраждалих внаслідок ракетних ударів РФ.

Тим часом голова Чернігівської ОВА В'ячелав Чаус в ефірі телемарафону на 1+1 уточнив, що відомо вже про 9 загиблих, а кількість поранених сягнула 20.

"Рятувальники працюють з урахуванням всіх вимог безпеки, бо пам'ятаємо, що ворог повторно атакує об'єкти. Медична допомога надається людям", - наголосив він.

З його слів, пошкоджено багато житлових будинків, цивільна інфраструктура, знищено десятки одиниць транспортних засобів.

Удари по Чернігову

Після 09:00 у Чернігові пролунали вибухи. В області було оголошено тривогу, що тривала від 08:49 до 09:29.

Стало відом, що російські окупанти завдали ракетних ударі по Чернігову. Ворог випустив три повітряні цілі по обласному центрі.

В ОВА наголосили, що "приліт" стався майже у центрі міста. В мерії уточнили, що окупанти вдарили по об’єктах цивільної та соціальної інфраструктури Чернігова.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку російських окупантів по місту. Глава держави заявив: "Цього не було б, якби Україна отримала достатньо засобів ППО". Президент дорікнув партнерам за нерішучість у протидії російському терору.

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