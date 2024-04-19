Ракетні удари по Дніпропетровщині: у лікарні померла поранена дитина

Дитині було лише вісім років.

У Дніпропетровській області в лікарні померла дитина, яку було поранено через нічний ракетний удар російської окупаційної армії.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, у місті Синельникове потерпіло троє людей, серед них і - двоє дітей.

"На жаль, одна восьмирічна дитина померла в лікарні. Співчуття рідним та близьким", - наголосив чиновник.

Загалом на 08:00 відомо про 15 поранених у Дніпрі. У Кривому Розі постраждало троє людей. Втім, Лисак зауважує, що кількість потерпілих внаслідок ракетної атаки по області збільшується.

Нагадаємо, вночі 20 квітня РФ масовано вдарила ракетами по Дніпру і області. Частину повітряних цілей збито. Втім, сталися влучання. Зокрема, в Дніпрі та в Синельниковому є загиблі та потерпілі.

Читайте також: