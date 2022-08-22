Ракетні удари по Харкову, обстріли Дніпропетровщини та Миколаєва, танкові наступи на Луганщині: як минула доба у регіонах

Минулої доби обстрілів зазнали Сумщина, Дніпропетровщина, Миколаївщина, Харківщина, Луганщина та Донеччина.

Про ситуацію в регіонах розповіли в Офісі президента України.

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Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Чернігівщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині.

На Сумщині вчора росіяни здійснили 7 обстрілів Хотінської, Білопільської, Великописарівської та Верхньосироватської громад. Попередньо - без жертв і руйнувань. Також над Сумщиною було збито ворожий БпЛА. Уламки впали в лісовий масив в районі населеного пункту.

Вночі було тихо.

На Дніпропетровщині: атака на три райони — Нікопольський, Криворізький та Синельниківський. Нікополь обстріляли тричі. Прилетіло понад 40 снарядів. Четверо поранених, двоє з них — у лікарні. У місті пошкоджені до 50 будинків, дитячий садок, магазини, аптеки, ринки, суд та автовокзал. Кілька будинків знищені. До 2 000 людей без світла.

У Криворізькому районі обстріляли Зеленодольську громаду, без руйнувань і втрат.

У Синельниківському районі ворожі ракети зруйнували сільгосппідприємство, школу та будинок культури. Інформація по загиблих та постраждалих з’ясовується.

Харківщина: окупанти обстріляли Харків із РСЗВ пізно ввечері та завдали ракетних ударів вночі. Пошкоджено приватний сектор та інфраструктурні обʼєкти. Дві людини постраждали.

Також окупанти обстріляли Лозівський та Богодухівський райони. Одна людина постраждала, горіли трава та гілля дерев.

Луганщина: за минулу ніч росіяни здійснили 7 ракетних ударів, 11 разів обстрілювали позиції ЗСУ зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, 5 разів намагалися організувати танкові наступи. Також упродовж 21 серпня відбито 5 масованих атак противника, ще за 6 напрямками бої тривають.

Донеччина: двоє загиблих за добу. Протягом ночі — ракетні удари по Торецьку та Костянтинівці. У Торецьку пошкоджені будинки, у Костянтинівці - школа. За добу обстріляні Авдіївка, Часів Яр, Костянтинівка, с. Цукурине, с.Рай-Олександрівка, с. Північне, с. Пришиб, с.Марково.

Пошкоджено 19 приватних житлових будинків, школу, господарчі споруди, млин.

Миколаївщина: сьогодні вночі, орієнтовно о 03:00, Миколаїв зазнав обстрілів, внаслідок яких сталося займання кафе, також наразі відомо про влучання на територію підприємства. Попередньо, постраждалих немає. Інформація щодо наслідків руйнувань уточнюється.

Вчора ввечері ворог обстріляв місто Баштанка та влучив в приватний сектор, у результаті чого загорілась покрівля двоповерхового житлового будинку та автомобіль. Після пожежі будівля не підлягає відновленню. Також пошкоджено приблизно 10 будинків. Одна дитина отримала легке поранення.

Окупанти минулої доби обстріляли Широківську громаду. Влучання були у вже зруйнований ЦНАП та житлові будинки. Постраждалих немає.

Також протягом доби були обстріли околиць с. Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих немає.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

Херсонщина: Критична обстановка у Калинівській, Великоолександрівській, Високопільській, Нововоронцовській громадах, а також у Новій Каховці та сусідніх селах. Жителі цих населених пунктів повідомляють про числені пожежі, знищену інфраструктуру та розбиті будинки.

Щодня продовжують надходити повідомлення про викрадення людей. Останнім часом тиск саме на освітян зріс у декілька разів.

Нагадаємо, військовослужбовці зенітного ракетного підрозділу "вивели з ладу" безпілотник на південно-східному напрямку.

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