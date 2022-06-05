Ракетні удари по Києву: у Офісі президента озвучили їхню мету

Ракетні удари по Києву: у Офісі президента озвучили їхню мету

Росія і далі продовжує завдавати ракетні обстріли по Україні.

У Офісі президента назвали мету російських ударів по Києву сьогодні, 5 червня.

Її озвучив у своєму твітері радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

"Поки хтось просить "не принижувати", Кремль вдається до нових підступних атак. Сьогоднішні ракетні удари по Києву мають лише одну мету – вбити якомога більше. Кожен такий акт тероризму має отримувати жорстку відповідь від європейських столиць – нові санкції, більше зброї", – написав Подоляк.

Поки хтось просить «не принижувати », Кремль вдається до нових підступних атак. Сьогоднішні ракетні удари по Києву мають лише одну мету – вбити якомога більше . Кожен такий акт тероризму має отримувати жорстку відповідь від європейських столиць – нові санкції, більше зброї. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 5, 2022

Нагадаємо, що вибухи у Києві пролунали близько 5:00 ранку у Дніпровському та Дарницькому районах. За словами радника голови Офісу Президента Сергія Лещенка, вороги поцілили по об'єктах залізниці.

Відомо про одну постраждалу жінку. Її ушпиталили до медзакладу.

Читайте також: