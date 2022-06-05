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Ракетні удари по Києву: у Офісі президента озвучили їхню мету

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Ракетні удари по Києву: у Офісі президента озвучили їхню мету

Фото: Getty Images

Росія і далі продовжує завдавати ракетні обстріли по Україні.

У Офісі президента назвали мету російських ударів по Києву сьогодні, 5 червня.

Її озвучив у своєму твітері радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

"Поки хтось просить "не принижувати", Кремль вдається до нових підступних атак. Сьогоднішні ракетні удари по Києву мають лише одну мету – вбити якомога більше. Кожен такий акт тероризму має отримувати жорстку відповідь від європейських столиць – нові санкції, більше зброї", – написав Подоляк.

Нагадаємо, що вибухи у Києві пролунали близько 5:00 ранку у Дніпровському та Дарницькому районах. За словами радника голови Офісу Президента Сергія Лещенка, вороги поцілили по об'єктах залізниці.

Відомо про одну постраждалу жінку. Її ушпиталили до медзакладу.

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