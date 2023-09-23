Ракетні удари по Кременчуку: зросла кількість потерпілих

У Кременчуці Полтавської області збільшилася кількість постраждалих внаслідок ракетного удару росіян ввечері 22 вересня. Серед травмованих є троє дітей.

Про це повідомив мер міста Віталій Малецький в Facebook.

Наразі на місці ракетного удару завершилися пошукові роботи. Внаслідок російської атаки загинула одна людина. Постраждали 32 людини, серед них троє дітей. 16 осіб шпиталізовано до лікарні.

"В результаті ракетної атаки на наше місто вибуховою хвилею пошкоджено декілька житлових будинків в центральній частині Кременчука. Вибиті вікна, пошкоджена покрівля, подекуди є руйнування оздоблення фасадів", - наголосив Малецький.

Як повідомлялося, 22 вересня окупанти завдали ракетного удару по Кременчуку. Сталося влучання в цивільну інфраструктуру.

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