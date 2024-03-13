Ракетні удари по Кривому Рогу: зросла кількість жертв

У лікарні перебувають потерпілі у важких станах.

Станом на ранок 13 березня у Кривому Розі зросла кількість жертв ракетного удару армії Російської Федерації. Відомо про чотирьох загиблих.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"На жаль, в наслідок ворожої ракетної атаки в лікарні померла жінка 47 років. Травми були не сумісні з життям", - йдеться у його повідомленні.

За його словами, в лікарні перебуває ще шість постраждалих у важкому стані. Зокрема, двоє дітей. Медики борються за їхні життя.

Нагадаємо, увечері, 12 березня, окупанти вдарили по багатоповерхівці у Кривому Розі. Спочатку під час пошуків рятувальники виявили трьох загиблих. Загалом було відомо про майже пів сотні поранених. Є постраждалі діти.

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