Ракетні удари по Львову: горить один із промислових об‘єктів, де зберігається паливо

Ракетні удари по Львову: горить один із промислових об‘єктів, де зберігається паливо

Житлова інфраструктура не постраждала.

У Львові внаслідок обстрілу горить один із промислових об‘єктів, де зберігається паливо.

Житлова інфраструктура не постраждала.

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Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

На місці працюють всі відповідні служби.

"Прошу всіх залишатись в укриттях до відбою повітряної тривоги", - зазначив Садовий.

Нагадаємо, сьогодні, 26 березня, у Львові пролунали три потужних вибухи. Раніше міський голова Андрій Садовий підтвердив, що по Львову прилетіло. "Прилетіло по Львову. Чекаємо на інформацію від Військової адміністрації. Прохання не поширювати фото/відео. Залишайтесь в укриттях", - заявив він.

За попередніми даними, п'ятеро людей травмувались, залишається загроза ракетного удару.

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