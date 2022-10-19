Ракетні удари по об'єктах енергетики: очільниця Єврокомісії назвала атаки РФ "актом терору"

За її словами, йдеться про військові злочини.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала "актом терору" російські обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури в Україні.

Про це вона заявила у Європарламенті.

За її словами, "атаки Росії на громадянську інфраструктуру, особливо електроенергетику, є військовими злочинами".

"Відключення чоловіків, жінок, дітей від води, електрики та опалення з настанням зими - це акти найчистішого терору. Ми маємо називати це так", - сказала вона.

Масовані ракетні удари

Від 7 до 18 жовтня, Росія завдала близько 190 масованих ударів. Загалом окупанти обстріляли 16 областей та місто Київ. Більшість атак було завдано по критичній інфраструктурі - об'єктах енергетики. Внаслідок обстрілів загинули понад 70 українців.

Вранці 18 жовтня в усій України оголосили повітряну тривогу: в деяких областях вона тривала понад три години. Окупанти атакували кілька міст: Київ, Харків, Дніпро, Житомир.

Після ворожих атак у багатьох населених пунктах виникли перебої з електропостачанням та водопосачанням. Зокрема, столичний мер Віталій Кличко звернувся до киян і попросив зробити запаси води та економити електроенергію.

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