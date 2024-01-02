Ракетні удари по Україні: оглядач припустив, наскільки часто РФ може завдавати їх

Не слід забувати, що ракети наш ворог виготовляє постійно.

Росія відновила завдання ракетних ударів по Україні, тож українців цікавить, наскільки часто ворог може це робити. Але тут питання поставлено не зовсім коректно.

Про це написав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Є два варіанти

За словами оглядача, російські окупанти можуть надалі використовувати два сценарії ударів:

Продовжити масовані удари комбінованою компонентою, як і в минулі дні, але в такому випадку їхній ресурс вичерпається вже через 4-5 такого рівня інтенсивності ударів.

"При цьому з урахуванням використання авіаційної та згодом морської компоненти для ударів паузи між цими ударами становитимуть 72 години й більше, що зростають у міру виснаження", – пояснив Коваленко.

2. Повернутися до травня-червня 2023 року, коли завдавали ударів обмеженим боєкомплектом, по 15, 20, 30 ракет, але практично щоночі або кожні 2-3 дні.

"У такому разі, нинішнього потенціалу їм може вистачити від 10 (максимум – 30 ракет) до 20 (щонайменше – 15 ракет) ударів. Тобто якщо вони перейдуть на мінімальний показник БК, то виведуть системність ударів до півтора місяця з періодичністю 48 годин", – зазначає оглядач.

Не слід забувати й про те, що РФ поставила ракети на серійне виробництво. Це відбувається безперервно.

"З іншого боку, не думаю, що вони настільки виснажуватимуть свій боєкомплект, а це означає, що навіть при використанні сценарію з мінімальним БК їх потенціал не зможе витягнути системність більшу, ніж у травні – червні 2023. Ресурсу не вистачить", – підсумував Коваленко.

Нагадаємо, 2 січня РФ завдала масованого ракетного удару по Україні. На жаль, загинуло щонайменше 5 людей.

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