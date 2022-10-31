Ракетні удари по Україні: в "Укрзалізниці" повідомили про затримку потягів

Більшість потягів не відстають від графіка.
У зв’язку з ракетними обстрілами армією РФ, які сталися зранку 31 жовтня, в Україні затримується низка потягів. Відомо, що 80% поїздів, які зараз в дорозі, продовжують рухатись за графіком.
Про це повідомили у пресслужб "Укрзалізниці".
"У зв’язку з ранковими терористичними обстрілами енергетичної інфраструктури, маємо знеструмлені ділянки. Резервні тепловози виведені, усі поїзди продовжать рух", - йдеться у повідомленні.
Наразі із затримкою у пнад 30 хвилин рухається поїзд №81/82 Київ - Ужгород.
Також затримуються такі рейси швидкісних поїздів:
- №712 Київ — Краматорськ;
- №732 Київ — Дніпро.
За затримками можна слідкувати на https://uz-vezemo.com/
Нагадаємо,у понеділок, 31 жовтня, зранку вся Україна "почервоніла". Окупанти вдарили по об’єктах інфраструктури в різних регіонах України. Вибухи пролунали у Вінницькій, Київській, Черкаській областях, а також у Харкові.
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