Ракетні удари по Україні: в "Укрзалізниці" повідомили про затримку потягів

Через удари по енергетичній інфраструктурі 23 листопада поїзди "Укрзалізниці" рухаються із затримками. Станом на 16:00 затримується на годину або більше 12 рейсів.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Список потягів:

№87/86 Ковель - Запоріжжя (затримка 1 год 30 хв);

№749/750 Київ - Ужгород (затримка 1 год 16 хв);

№17/18 Харків - Ужгород (затримка 1 год 13 хв);

№235/236 Одеса - Чернівці (затримка 1 год 13 хв);

№25/26 Одеса - Рахів (затримка 1 год 10 хв);

№61/62 Харків - Одеса (затримка 1 год 10 хв);

№5/6 Запоріжжя - Рахів (затримка 1 год 10 хв);

Відень - Київ (затримка 1 год 8 хв);

№750/749 Ужгород - Київ (затримка 1 год 8 хв);

№715/716 Київ - Перемишль (затримка 1 год 2 хв);

№701/702 Вінниця - Чернігів (затримка 1 год 2 хв);

№31/32 Перемишль - Запоріжжя (затримка 1 год).

"Укрзалізниця" робить все можливе, щоб скоротити відставання поїздів від графіку, проте просимо пасажирів поставитись із розумінням до ситуації і уважно слідкувати за повідомленнями на офіційних каналах залізниці", - наголошують у пресслужбі.

Нагадаємо, у результаті обстрілів України 23 листопада вокзали переходять на резервне живлення, де для пасажирів організували укриття та пункти безпечного очікування.

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