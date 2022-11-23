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Ракетні удари по Україні: в "Укрзалізниці" повідомили про затримку потягів

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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Час на прочитання
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Ракетні удари по Україні: в "Укрзалізниці" повідомили про затримку потягів

Фото: Associated Press

Затримується понад десять рейсів.

Через удари по енергетичній інфраструктурі 23 листопада поїзди "Укрзалізниці" рухаються із затримками. Станом на 16:00 затримується на годину або більше 12 рейсів.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Список потягів:

  • №87/86 Ковель - Запоріжжя (затримка 1 год 30 хв);
  • №749/750 Київ - Ужгород (затримка 1 год 16 хв);
  • №17/18 Харків - Ужгород (затримка 1 год 13 хв);
  • №235/236 Одеса - Чернівці (затримка 1 год 13 хв);
  • №25/26 Одеса - Рахів (затримка 1 год 10 хв);
  • №61/62 Харків - Одеса (затримка 1 год 10 хв);
  • №5/6 Запоріжжя - Рахів (затримка 1 год 10 хв);
  • Відень - Київ (затримка 1 год 8 хв);
  • №750/749 Ужгород - Київ (затримка 1 год 8 хв);
  • №715/716 Київ - Перемишль (затримка 1 год 2 хв);
  • №701/702 Вінниця - Чернігів (затримка 1 год 2 хв);
  • №31/32 Перемишль - Запоріжжя (затримка 1 год).

"Укрзалізниця" робить все можливе, щоб скоротити відставання поїздів від графіку, проте просимо пасажирів поставитись із розумінням до ситуації і уважно слідкувати за повідомленнями на офіційних каналах залізниці", - наголошують у пресслужбі. 

Нагадаємо, у результаті обстрілів України 23 листопада вокзали переходять на резервне живлення, де для пасажирів організували укриття та пункти безпечного очікування.

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Дата публікації
Перегляди
1812
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