Ракетні удари по Україні: в "Укрзалізниці" повідомили про затримку потягів

Затримується понад десять рейсів.
Через удари по енергетичній інфраструктурі 23 листопада поїзди "Укрзалізниці" рухаються із затримками. Станом на 16:00 затримується на годину або більше 12 рейсів.
Про це повідомили у пресслужбі компанії.
Список потягів:
- №87/86 Ковель - Запоріжжя (затримка 1 год 30 хв);
- №749/750 Київ - Ужгород (затримка 1 год 16 хв);
- №17/18 Харків - Ужгород (затримка 1 год 13 хв);
- №235/236 Одеса - Чернівці (затримка 1 год 13 хв);
- №25/26 Одеса - Рахів (затримка 1 год 10 хв);
- №61/62 Харків - Одеса (затримка 1 год 10 хв);
- №5/6 Запоріжжя - Рахів (затримка 1 год 10 хв);
- Відень - Київ (затримка 1 год 8 хв);
- №750/749 Ужгород - Київ (затримка 1 год 8 хв);
- №715/716 Київ - Перемишль (затримка 1 год 2 хв);
- №701/702 Вінниця - Чернігів (затримка 1 год 2 хв);
- №31/32 Перемишль - Запоріжжя (затримка 1 год).
"Укрзалізниця" робить все можливе, щоб скоротити відставання поїздів від графіку, проте просимо пасажирів поставитись із розумінням до ситуації і уважно слідкувати за повідомленнями на офіційних каналах залізниці", - наголошують у пресслужбі.
Нагадаємо, у результаті обстрілів України 23 листопада вокзали переходять на резервне живлення, де для пасажирів організували укриття та пункти безпечного очікування.
Читайте також:
- Енергоблоки Хмельницької АЕС відключені від енергосистеми: більшість громад області без світла
- Через чергову масовану атаку РФ уся Київська область залишилися без світла – ОВА
- В Укренерго пояснили, чому всюди зникло світло і коли воно з'явиться