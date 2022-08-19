Ракетні удари та вибухи: екстрасенска назвала міста України, де може бути неспокійно 24 серпня

Постраждати від ракетних ударів 24 серпня, в День Незалежності України, можуть розташовані на сході та в центрі міста. Карти віщують нелегкий день і в західних регіонах.

Щодо конкретних міст України, то залишається напруженою ситуація в Миколаєві.

Про це екстрасенска Людмила Хомутовська розповіла у програмі "Таня+".

За її словами, наступного тижня прильоти ракет можуть також бути в Одесі та області, а ще в Харкові.

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Неспокійно може бути і в Бахмуті, адже попри незначне покращення ситуації, місто теж зазнає обстрілів. Окупанти можуть запустити ракети по Донецьку, проте там прогнозується більш-менш стабільна ситуація. Водночас в області ситуація може загостритися. Неспокій екстрасенс пророкує у Краматорську і Слов'янську.

Щодо Луганська, то Хомутовська прогнозує окупованому місту обстріли і руйнування наступного тижня.

Екстрасенска пророкує, що може постраждати також Енергодар. Водночас ситуація у Херсоні більш-менш стабільна, але ночі можуть стати неспокійними: можливі вибухи.

Водночас, як переконана Хомутовська, наступу з боку Білорусі очікувати не варто.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов заявив, що оскільки російський диктатор Володимир Путін полюбляє символіку, то 23-24 серпня можливі масовані ракетні удари по всій території України.

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