Ракетні удари по Росії: чи здатна Україна залякати агресора критичними збитками

Ракетний удар по РФ

Доповнено додатковими матеріалами

Фактор взаємного залякування міг би відігравати дуже серйозну роль у війні з Росією, якби в України були ракети в потрібних кількостях потрібної якості.

Таку думку висловив ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп в інтерв’ю OBOZ.UA.

Україна має свою ракетну програму, є спільні програми з європейцями, але цього явно недостатньо, щоб досягти паритету. Відповідаючи на запитання, наскільки це критично і для нашої країни, і для Європи, Шарп сказав, що він не вживав би термін «паритет».

«Річ не в тому, скільки в тебе ракет, скільки у противника. Спочатку потрібно, щоб у тебе була кількість і якість ракет із певними тактико-технічними характеристиками, які задовольняють певні мінімальні завдання, які ти ставиш. Нині можна констатувати, що в України немає ні кількісно, ні якісно такої кількості далекобійних ракет, чи то крилатих, чи то балістичних, — я маю на увазі дальність на багато сотень кілометрів, тисячу і більше, — які дали б змогу завдавати Росії критичних збитків, а не просто болючі „уколи“, — сказав він.

За словами експерта, важливим є фактор взаємного залякування.

«Коли в тебе багато ефективних і якісних засобів дальнього ураження, наприклад, балістичних крилатих ракет, то супротивник розуміє, яку ціну йому доведеться заплатити за удари по запалу, і, можливо, для супротивника ціна виявиться непідйомною», — зазначив він.

І тут цей фактор взаємного залякування, на думку Шарпа, міг би відігравати дуже серйозну роль, якби в України були ракети в потрібних кількостях потрібної якості.

Експерт пояснив, чому російські ракети становлять загрозу, але водночас зазначив, що недооцінювати НАТО не варто.

«Щодо Європи, то вона не воює. Що для неї ці ракети? Якщо буде війна, будуть інші обставини. У плані загрози — так, російські ракети, безпілотники становлять для Європи загрозу, але Європа має, якщо ми говоримо загалом, то блок НАТО має стільки засобів проти Росії, причому ефективних, що Росії й не снилися. Не варто недооцінювати можливості блоку НАТО», — сказав він.

Крім того, експерт наголосив, що цифра у 2500 балістичних і крилатих ракет на рік, яка нібито виробляється Росією, викликає у нього інтуїтивні сумніви.

«Щодо кількості російських ракет, то вона, безумовно, доволі значна, хоча цифри, які озвучуються останніми днями, — 2500 балістичних і крилатих ракет на рік, які нібито виробляє Росія, — особисто в мене на інтуїтивному рівні викликають певні сумніви. У мене щодо цього немає жодних доказів, але я думаю, що все-таки реальні цифри дещо менші», — підсумував він.

Нагадаємо, компанія Fire Point, розробник ракети «Фламінго», значно нарощує обсяги виробництва. За словами технічної директорки компанії Ірини Терех, наразі вони виготовляють 50 ракет на місяць.