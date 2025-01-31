Ракетним ударом по Одесі пошкоджено знамениту пам’ятку архітектури: фото

Ракетний удар російських терористів по центральній частині міста Одеси пошкодив знамениту пам’ятку архітектури — готель “Бристоль”.

Фото з місця руйнувань опублікував начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок російського ракетного удару постраждав готель "Брістоль" в Одесі / Фото: Олег Кіпер / Одеська ОВА

Будівля п’ятизіркового готелю зазнала серйозних пошкоджень після обстрілу.

Фото: Олег Кіпер / Одеська ОВА

Ця пам’ятка архітектури була збудована в Одесі в 1898–1899 роках за проектом архітекторів Олександра Бернардацці і Адольфа Мінкуса.

Під час реконструкції, яка завершилася 2010 року, готель було відновлено до його історичного вигляду.

Раніше стало відомо, що внаслідок обстрілу постраждала співробітниця цього готелю.

Фото: Олег Кіпер / Одеська ОВА

Олег Кіпер уточнив, що внаслідок ворожої атаки по центру Одеси постраждало дві жінки. Обидвох госпіталізували в стані середнього ступеню важкості.

Нагадаємо, момент ракетного удару російських терористів по Одесі потрапив на відео.

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