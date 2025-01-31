Ракетним ударом по Одесі пошкоджено знамениту пам’ятку архітектури: фото

Будівля п’ятизіркового готелю зазнала серйозних пошкоджень після обстрілу.
Ракетний удар російських терористів по центральній частині міста Одеси пошкодив знамениту пам’ятку архітектури — готель “Бристоль”.
Фото з місця руйнувань опублікував начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Будівля п’ятизіркового готелю зазнала серйозних пошкоджень після обстрілу.
Ця пам’ятка архітектури була збудована в Одесі в 1898–1899 роках за проектом архітекторів Олександра Бернардацці і Адольфа Мінкуса.
Під час реконструкції, яка завершилася 2010 року, готель було відновлено до його історичного вигляду.
Раніше стало відомо, що внаслідок обстрілу постраждала співробітниця цього готелю.
Олег Кіпер уточнив, що внаслідок ворожої атаки по центру Одеси постраждало дві жінки. Обидвох госпіталізували в стані середнього ступеню важкості.
Нагадаємо, момент ракетного удару російських терористів по Одесі потрапив на відео.
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