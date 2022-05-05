Ракетний обстріл Дніпра: зупинено рух громадського транспорту Амурським мостом та під ним

Ракетний обстріл Дніпра: зупинено рух громадського транспорту Амурським мостом та під ним

У Дніпрі після російського ракетного удару 4 квітня тимчасово зупинили рух громадського транспорту по Амурському (Старому) мосту та тролейбусу під ним.

Про це повідомили в Департаменті транспорту міської ради.

Так, призупинено роботу тролейбусів № 2, 3, 15 та трамваїв № 6, 9.

Автобусні маршрути рухаються в об`їзд через Кайдацький та Центральний мости.

Про відновлення руху повідомлять додатково.

Нагадаємо, надвечір 4 квітня російські окупанти випустили дві ракети по Дніпру. Одна влучила в об‘єкт транспортної інфраструктури, другу - збили сили ППО. Станом на ранок на Дніпропетровщині все спокійно, ніч пройшла із тривогою, але без обстрілів.

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