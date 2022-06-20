Ракетний обстріл Чорткова: у лікарні досі перебувають троє постраждалих

У лікарні досі залишаються троє людей, які постраждали внаслідок ракетних обстрілів у Чорткові Тернопільської області.

Російські окупанти ракетами обстріляли містечко ще ввечері 11 червня. Тодв внаслідок атаки армії країни-агреорки постраждало 30 осіб.

Про це повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.

"Станом 20 червня у лікарні досі перебувають троє постраждалих внаслідок ракетних обстрілів у Чорткові, решта – на амбулаторному лікуванні", - повідомив очільник області.

За його словами, пораненим внаслідок ракетної атаки виплатять матеріальну допомогу у розмірі десяти тисяч гривень. Для цього із бюджету громади вже виділили 300 тисяч гривень.

Як повідомлялося, 11 червня у Чорткові на Тернопільщині пролунали вибухи. Згодом стало відомо про приліт ракет. Речник голови ОВА Сергій Братчук повідомив, що запуск чотирьох російських ракет "Калібр" по території України здійснили з фрегата Чорноморського флоту.

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