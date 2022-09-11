Ракетний обстріл Дніпра росіянами: стало відомо про стан чоловіка, який постраждав

Росія завдала ракетного обстрілу по середмістю Дніпра.
В результаті серйозно постраждав 72-річний охоронець однієї з пошкоджених будівель. Його ушпитплили до лікарні у важкому стані.
Про те, в якому стані перебуває чоловік йдеться в публікації пабліку "Дніпро обласний".
Як повідомили лікарі, у постраждалого поранення кишківника та черевної порожнини. Множинні поранення тулуба.
Постраждалого прооперували, операція тривала понад 3 години. З тіла чоловіка дістали уламки цегли, скла, пінопласту.
Зараз 72-річний пенсіонер перебуває у реанімації у вкрай важкому стані. Лікарі поки що не роблять жодних прогнозів.
Нагадаємо, у Сумській області лунали мінометні вибухи.
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