Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ракетний обстріл Дніпра: у лікарні помер важкопоранений чоловік

Дата публікації
Перегляди
901
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ракетний обстріл Дніпра: у лікарні помер важкопоранений чоловік

Фото: Associated Press

Вночі 11 вересня російська армія завдала ракетного удару по Дніпру.

Через російську атаку по середмістю Дніпра серйозно постраждав 71-річний чоловік. Кілька днів медики боролися за його життя, але пенсіонер помер.

Про це 13 вересня повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Медики кілька днів боролися за його життя, але… Співчуття рідним. Смерть ворогам, які цілять у безневинних людей", - йдеться у дописі Резніченка.

До слова, росіяни влучили просто у центр міста і повністю зруйнували торговельний центр, місцевий ринок, магазини. Пошкоджені майже 50 житлових будинків та автівки місцевих мешканців. Уламками сильно поранило охоронця місцевого ринку, його госпіталізували у вкрай тяжкому стані.

Нагадаємо, ворог у ніч проти 13 вересня шість разів вдарив по Нікопольському району Дніпропетровської області з "Ураганів", "Градів" та важкої артилерії. Внаслідок цього було пошкоджено 16 багатоповерхових та приватних будинків, стадіон, господарські споруди й газогони. Масштаби пошкоджень уточнюються.

Читайте також:

Масштабне знеструмлення: чи є світло у Харкові та Дніпрі

Масштабне знеструмлення: чи є світло у Харкові та Дніпрі

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація