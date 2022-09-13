Ракетний обстріл Дніпра: у лікарні помер важкопоранений чоловік

Через російську атаку по середмістю Дніпра серйозно постраждав 71-річний чоловік. Кілька днів медики боролися за його життя, але пенсіонер помер.

Про це 13 вересня повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Медики кілька днів боролися за його життя, але… Співчуття рідним. Смерть ворогам, які цілять у безневинних людей", - йдеться у дописі Резніченка.

До слова, росіяни влучили просто у центр міста і повністю зруйнували торговельний центр, місцевий ринок, магазини. Пошкоджені майже 50 житлових будинків та автівки місцевих мешканців. Уламками сильно поранило охоронця місцевого ринку, його госпіталізували у вкрай тяжкому стані.

Нагадаємо, ворог у ніч проти 13 вересня шість разів вдарив по Нікопольському району Дніпропетровської області з "Ураганів", "Градів" та важкої артилерії. Внаслідок цього було пошкоджено 16 багатоповерхових та приватних будинків, стадіон, господарські споруди й газогони. Масштаби пошкоджень уточнюються.

Читайте також: