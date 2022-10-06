Ракетний обстріл Хмельницької області: в ОВА показали фото і відео наслідків ворожого удару

Вранці 6 жовтня, близько 06:00 год, російські війська обстріляли двома ракетами Шепетівський район Хмельницької області. Одна ракета впала поряд з інфраструктурним об'єктом. Інша - на пустирі.

Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій показав наслідки обстрілу.

На фото та відео можна помітити величезні вирви на місці влучання ракет.

Як раніше розповів очільник області, одна ракета впала поряд з інфраструктурним об'єктом. Руйнувань інфраструктури та пожеж немає.

Друга ракета впала на пустирі, внаслідок чого деякі навколишні будинки зазнали незначних пошкоджень. Також сталася зупинка потяга, адже від ракетного удару дерево впало на залізничну колію. Рух потяга відновили 09:00.

фото / Хмельницька ОВА

На щастя, загиблих та постраждалих немає.

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